Лондон, 8 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил 8 сентября, что Великобритания должна начать официальный процесс выхода из ЕС как можно скорее, сообщает Press Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

С таким заявлением еврочиновник выступил на встрече с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, в ходе которой он отметил, что лидеры 27 стран-членов ЕС «обсудят политические последствия Brexit» для Европы на саммите ЕС в Братиславе.

«Это не означает, что мы будем обсуждать будущие отношения с Великобританией в Братиславе, поскольку для этого — особенно для начала переговоров — нам нужно официальное объявление, я имею в виду запуск процесс в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения», — заявил он Мэй.

«Эту позицию разделяют все 27 стран-членов ЕС. Проще говоря, мяч на вашей стороне. Я знаю, что это непросто, однако я по-прежнему надеюсь, что вы будете готовы начать этот процесс как можно скорее», — также отметил он.

«Я не сомневаюсь, что в конечном счете нашей общей стратегической целью является установление самых близких из возможных отношений», — добавил он.

В свою очередь, глава британского правительства Тереза Мэй подчеркнула, что она стремится к более плавному процессу Brexit и заявила Туску, что им нужно обсудить ряд «серьезных вопросов».