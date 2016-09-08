Москва, 8 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Ситуация с нехваткой средств на выплаты малоимущим пенсионерам лишний раз показывает, насколько несбалансированной является пенсионная система России. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября управляющий директор IFC Financial Center Илья Сикачев, комментируя ситуацию с перерасходом средств Пенсионного фонда России (ПФР) на выплаты малоимущим пенсионерам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Подобная ситуация стала следствием некорректных расчетов Пенсионного фонда. Счетная палата указывала на уязвимость заложенных в бюджет расходов на доплаты пенсионерам, но эти замечания не были учтены. В ПФР недооценили число граждан, которым может потребоваться дополнительная помощь в виду недостаточной индексации пенсий в 4% на фоне инфляции в 12,9% за 2015 года и 3,9% накопленной с начала 2016 года», — отметил он.

По его словам, теперь каждый десятый пенсионер стал получать доплаты как малоимущий. «Дело в том, что прожиточный минимум пенсионера, размер которого вырос с 2015 года с 7,2 тыс до 8,8 тыс рублей и который пересматривается ежеквартально, в итоге превысил величину социальной пенсии (8,6 тыс рублей). Вдобавок к этому пенсионеры еще из четырех регионов стали получать средства от ПФР, а не от региональных властей, так как рассчитанный по их месту регистрации прожиточный минимум стал уступать общероссийскому», — пояснил эксперт.

До конца 2016 года расходы на доплаты пенсионам могут возрасти еще сильнее, предупреждает Сикачев. «В настоящий момент перерасход по этой статье составил уже 3,3 млрд рублей, и, по оценкам Счетной палаты, до конца 2016 года расходы могут вдвое превысить заложенные в бюджете 43,9 млрд рублей. Сумма не такая значительная, с учетом того, что из федерального бюджета ПФР получил 2 трлн рублей», — подчеркнул он.

В следующем, 2017 году, индексацию пенсий обещают провести в рамках инфляции за 2016 год, поэтому можно ожидать стабилизации числа тех, кто имеет право на доплаты к пенсии, поясняет эксперт. «Текущая ситуация лишний раз показывает, насколько несбалансированной является пенсионная система России. Одним из легких, но чреватых дополнительными издержками в долгосрочной перспективе, решений являются новые «заморозки» накопительной части пенсий, которые в скором времени, скорее всего, окончательно примут постоянный характер», — сказал эксперт.

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За шесть месяцев 2016 года ПФР потратил на доплаты для малоимущих пенсионеров сумму в размере 47,2 млрд рублей. Общий объем трат на эти цели в течение 2016 года должен был составить 43,9 млрд рублей — такая сумма была заложена в бюджете ПФР. Сейчас перерасход уже составляет 3,3 млрд рублей. В ПФР полагают, что рост расходов связан с увеличением количества получателей подобных выплат. В Счетной палате убеждены, что до конца 2016 года эти траты возрастут вдвое, пишет РБК.