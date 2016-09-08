Минск, 8 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум.



Флаг России

«Это поступок. Наш спортсмен поступил серьезно, по-товарищески и по-мужски. Если за такие поступки надо отвечать — будем отвечать», — заявил 8 сентября на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, комментируя вынос флага России белорусской сборной на церемонии открытия Паралимпиады, которая состоялась на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мирончик отметил, что не готов комментировать ситуацию с выносом флага России «с точки зрения правил международного паралимпийского движения». Однако он дал моральную оценку поступку гражданина Белоруссии Андрея Фомочкина — уроженца Армавира, совершившему благородный поступок.

Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель также прокомментировал поступок Фомочкина, заявив белорусскому госинформагентству БелТА: «Этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях в Рио без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 сентября во время брифинга охарактеризовала негативную реакцию Запада на благородный поступок представителя белорусской паралимпийской сборной как «закамуфлированный под право фашизм». Фомочкина она назвала героем, проявившим солидарность с теми, «кого подло и бесчеловечно не пустили на Паралимпиаду в Рио». Она выразила благодарность белорусским друзьям и члену белорусской паралимпийской сборной лично.

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин также поблагодарил белорусского спортсмена, который не забыл о справедливости и поддержал российских паралимпийцев. Его слова приводит ТАСС: «Очень здорово, что белорусы вспомнили о самой близкой стране, о России. Мы этого не забудем и впредь будем платить той же монетой. Я еще узнаю, была ли это акция комитета Белоруссии или отдельного спортсмена, но в любом случае я приветствую и благодарю белорусских коллег. Мы с ними всегда дружим».

Как сообщало ИА REGNUM, решением Международного паралимпийского комитета было запрещено участие сборной России в Паралимпиаде, которая 7 сентября началась в Рио-де-Жанейро. МПК предупредил о последствиях за вынос флага России белорусскими спортсменами.