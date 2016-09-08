Москва, 8 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме российского рэп-исполнителя Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Platonova Alina Птаха

«Сегодня утром (8 сентября) следователи пришли с обысками к Д. Нуриеву», — сказал источник.

Адвокат артиста Дмитрий Динзе подтвердил информацию СМИ о проведении обысков в доме рэп-исполнителя.

«В настоящее время проводится обыск, — добавил защитник. — Подробной информации нет. Пытаемся разобраться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова заявила, что российский рэп-исполнитель Давид Нуриев стал фигурантом уголовного дела об экстремизме.

Других подробностей представитель СКР не привела.

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