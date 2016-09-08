Рига, 8 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Литовская компания «Geobaltic» планирует в Латвии получить лицензию, чтобы изучить возможности поиска в Кулдигском крае углеводородов, в основном нефти, сообщает LETA.

wallspaper.ru Добыча нефти

11 мая 2016 года литовская компания подала в Министерство экономики Латвии заявку на получение лицензии для разведки залежей и добычи углеводородов в Гудениекской волости Кулдигского края — в Янясетас, Калеи, Самантас и Озолвалки. Участками владеет «Artis JP», председатель правления которого, Свен Петерсен, уполномочил Geobaltic представлять интересы предприятия в получении лицензии.

По данным Минэкономики, включенные в заявку площади частично входят в состав открытого в 1963 году Кулдигского месторождения нефти, которое в настоящее время является единственным открытым в Латвии месторождением. Оно расположено на глубине 950−960 метров ниже уровня моря, его площадь составляет около 76 гектаров. Запасы нефти в месторождении оцениваются в 770 000 кубометров, из них добыть можно около 150 000 кубометров или примерно 950 000 баррелей.

Напомним, в декабре 2015 года правительство Латвии утвердило правила поиска, разведки и добычи углеводородов, которые предусматривают, что лицензии на поиск углеводородов не являются эксклюзивными, а права на разведку и добычу предоставляются эксклюзивно и на одну лицензионную площадку может выдаваться только одна лицензия на разведку и добычу углеводородов. Лицензию на их поиск можно получить без конкурса.