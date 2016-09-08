Москва, 8 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Средства на федеральную социальную доплату к пенсии в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) предусмотрены. Бюджетное законодательство позволяет производить перераспределение средств внутри бюджета ПФР в пределах имеющихся ресурсов. Официальное заявление опубликовано на сайте министерства труда и социальной защиты РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Сбоев в выплате федеральной социальной доплаты к пенсии нет. Все пенсионеры, которые имеют право на данный вид выплаты, ее получают и будут получать.

Как отметили в Минтруда, пояснение сделано в связи с тем, что в СМИ появились публикации относительно якобы имеющихся проблем с выплатой федеральной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров.

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Напомним, в России всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.