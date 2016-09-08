Краснодар, 8 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Краснодарском крае проблема с нехваткой мест в школах особенно остро стоит в краевой столице. На сегодня во вторую смену учится каждый четвертый кубанский школьник. Такая информация была озвучена в ходе краевого совещания, которое в режиме видеоконференции провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 8 сентября.

Цитата из к/ф «Большая перемена». реж Алексей Коренев. 1973. СССР Ходишь, ходишь в школу, а потом Бац! — вторая смена

Глава региона отметил, что если не начать решать этот вопрос уже сейчас, то в начале этого учебного года, то к началу следующего принимать детей будет просто некуда.

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Школам Кубани не хватает 1,6 тыс. учителей

Исправлять ситуацию в кубанской столице намерены, в том числе, за счет сдачи в эксплуатацию модульных пристроек, и за счет строительства новых зданий образовательных учреждений. Так, в ближайшей перспективе здесь начнется строительство капитальных пристроек на 400 мест к двум гимназиям и на 350 мест к школе, приступят строители и к возведению школы на 1100 мест в районе поселка им. Калинина.

Также идут переговоры о возведении в Краснодаре ряда учебных заведений за счет средств инвесторов в таких активно строящихся микрорайонах, как ЖК «Губернский», Молодежный и Восточно-Кругликовский, а также в районе Западного обхода. Кроме того, в Московском микрорайоне за счет компаний-застройщиков будут построены две школы — на 700 и 550 мест, их строительство предусмотрено Генпланом развития города. После возведения школ, администрация намерена выкупать возведенные здания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в первые классы школ Краснодарского края пошли порядка 70 тысяч ребят. Общее количество детей, севших сегодня за парты в кубанских школах, составляет 600 тысяч человек. Ликвидировать вторую смену в школах Краснодарского края планируется до 2025 года.