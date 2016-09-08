Кингисепп, Ленинградская область, 8 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти, в результате которого погибли семь человек, включая двоих детей. Об этом сегодня, 8 сентября, проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

pixabay.com Алкоголь за рулём

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП на 14-м километре объездного пути Усть-Луга в районе поселка Котельский произошло 7 сентября. Мужчина 38 лет, управляя легковым автомобилем Ford Torneo, по не невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Scania под управлением 60-летнего водителя.

В результате аварии легковой автомобиль повышенной вместимости буквально разорвало напополам, а грузовик сгорел. В Ford Torneo находились семь человек, в том числе двое детей — 6 и 13 лет. Все они погибли на месте. Водитель грузовика был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

По данным источника, близкого к расследованию причин трагедии, двое мужчин в легковом автомобиле, включая водителя, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Всего в автомобиле ехали трое мужчин и две женщины, одна из которых — мать погибших детей. Водитель грузовика успел выбраться из автомобиля до того, как тот вспыхнул. После аварии мужчина находился в состоянии шока и отказывался от госпитализации, позднее его госпитализировали с травмой ноги. Все погибшие — жители поселка Котельский», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.