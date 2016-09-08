Барнаул, 8 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Денисовская пещера — место, где была найдена фаланга мизинца денисовской девочки, закрыта для посещения туристами: стартовал исследовательский сезон. Об этом известил сегодня, 8 августа, Алтайтурцентр. По его данным, за летний сезон место в Солонешенском районе Алтайского края, где нашли останки ранее неизвестного вида человека, посетили более 10 тысяч туристов.

scientificrussia.ru Денисова пещера закрыта для посещения туристами

Старший научный сотрудник института водных и экологических проблем СО РАН Андрей Романов пояснил, что в учебный год ученые и студенты возобновят исследовательские работы в Денисовой пещере. По его словам, возможность посмотреть модели древних жилищ туристы могут в природно-археологическом парке «Колыбель человечества», где представлены модели древних жилищ и гиды информируют о найденных артефактах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года конференция Европейского общества по изучению эволюции человека, после детальных исследований, объявила, что возраст найденной в Денисовой пещере окаменелости составляет 50 тысяч лет. Повая датировка дает едва ли не первые твердые факты относительно денисовцев и окончательно доказывает, что пещера на Алтае была заселена неоднократно (в том числе, неандертальцами и современными людьми, о чем говорят более поздние слои).

Напомним, Денисова пещера расположена в долине реки Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. Ученые выяснили, что она была домом для человека на протяжении более 200 тысяч лет. Предки современных людей обитали там всю эпоху палеолита, которая закончилась 12 000 лет назад.