Воронеж, 8 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту попытки осушения озера Круглое в микрорайоне Подгорное Воронежа начали следователи СУ СКР по региону, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября старший помощник руководителя ведомства Елена Мануковская.

Karachun Озеро Круглое

На месте работают следователи и криминалисты управления совместно с сотрудниками прокуратуры области и Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября неизвестные вырыли канал между озером Круглое и рекой Дон, длиной около 600 метров и глубиной около трех метров, по которому вода из озера стекала в Дон. Предотвратили осушение озера местные жители, которые попытались вернуть на место разрушенную дамбу. Однако уровень воды в озере успел опуститься — по разным данным, от 30 см до более чем метра. В управлении Росприроднадзора уже заявили о большом ущербе, нанесенном флоре и фауне Дона. Проверку накануне начала прокуратура.

Между тем, пока не понятно, кто отвечает за сохранность водоема: как сообщил накануне «Коммерсантъ», по заявлению главы регионального управления Росприроднадзора Виктора Ступина, водоем находится в ведении области, в областном департаменте природных ресурсов и экологии заявляют, что за него отвечает Росприроднадзор. При этом сам водоем находится в частной собственности (ООО «Вит-строй»), которая, впрочем, распространяется только на территорию, но не на водный ресурс. Представитель компании накануне заявил, что не в курсе ситуации и что озеро сдается в аренду. Арендатор же, местный предприниматель, сообщил изданию, что договор с ним был разорван «в устной форме».