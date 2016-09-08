Москва, 8 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Почти 47% московских сотрудников видят оптимальную длительность обеденного перерыва — 1,5 часа, а еще 2% готовы вовсе отказаться от него, чтобы сократить свой рабочий день. Таковы данные исследования Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС».

condesign Обеденный перерыв

При этом большая часть сотрудников московских компаний — 53% — тратит на обеденный перерыв около 30−40 минут, еще 28% ответили, что их перерыв занимает около часа, а менее 20 минут — 19% респондентов. Однако никто из опрошенных не ответил, что не обедает вовсе или тратит на обеденный перерыв более часа.

Среди причин, из-за которых приходится работать в обеденный перерыв, респонденты отмечают большой объем (43%) и срочность работы (29%). Вместе с тем, 22% ответили, что в не зависимости от загруженности всегда находят время для обеденного перерыва.

Помимо обеда (47%) и общения (19%) сотрудники также не отказывают себе в прогулке (16%).11% тратят оставшееся от перерыва время на просмотр новостей, в том числе и в соцсетях, еще 3% предпочитают слушать музыку.

Кроме того, сотрудники московских компаний отмечают высокую потребность в отдыхе во время обеденного перерыва — 42%, при этом не исключают возможность подработок в это время (10%) или работы без перерыва при условии дополнительных бонусов от работодателя — сокращенного рабочего дня (29%), дополнительных выходных (15%), премий — 12% или скидок на товары компании — 2%.

Опрос проведен в июле-августе 2016 года. В опросе приняли участие более 1200 респондентов из г. Москвы и Московской области из сфер деятельности — онлайн-продажи, производство, банки, аудит и бухгалтерский учет, маркетинг и сфера услуг.