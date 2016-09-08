Вильнюс, 8 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 7 сентября на заседании Комитета министров Совета Европы, который прошел в Страсбурге, во Франции, заявил, что Турция, которая была потрясена неудавшимся военным переворотом, нуждается в поддержке международного сообщества, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 сентября, в МИД Литвы.

publicdomainpictures.net Флаги Турции и ЕС

Министр отметил, что Турция остается важным партнером Европы, который играет большую роль при решении глобальных вызовов в сферах миграции, борьбы с терроризмом и безопасности. Линкявичюс также заявил, что во время его визита в Анкару 22 августа турецкие коллеги заверили его, что демократия в Турции будет сохранена и укреплена в соответствии с принципами верховенства права, а права людей будут уважаться, в том числе и такие, как свобода собраний и ассоциаций и свобода слова.

Линкявичюс призвал Совет Европы и Турцию прибегнуть к существующим механизмам защиты прав человека Совета Европы, чтобы гарантировать права, утвержденные в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, особенно право на правильный судебный процесс. «Мы должны признать, что Турция столкнулась с редкой ситуацией — попыткой осуществить военный переворот. Совет Европы обязан приобщиться и как можно активнее подержать Турцию, чтобы гарантировать соблюдение международных обязательств в стране», — подчеркнул Линкявичюс.

В Страсбурге министр также встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

Совет Европы — региональная межгосударственная организация, объединяющая 47 европейских стран. С мая по ноябрь 2016 года Комитетом министром Совета Европы руководит Эстония.