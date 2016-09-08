Вильнюс, 8 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Профсоюзы Литвы призывают всех жителей страны принять участие в митинге, который состоится 10 сентября в 10:00 на площади Независимости у Сейма Литовской Республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 августа.

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«Мы стремимся к тому, что Сейм одобрил предложения президента Дали Грибаускайте, и чтобы с начала следующего года вступил в силу новый, сбалансированный Трудовой кодекс, не ущемляющий права работников. Такой, к которому мы после долгих дискуссий пришли к соглашению в Комитете Сейма по социальным делам и труду», — заявил председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас.

По его словам, оппоненты любят демонизировать профсоюзы и утверждать, что они настроены против перемен, тормозят прогресс, но это неправда: «Ведь как раз представители профсоюзов почти два года работают в Трехстороннем совете, в Комитете Сейма по социальным делам и труду, чтобы найти консенсус, чтобы выиграли все заинтересованные стороны. Политики вытирали ноги об соглашения. Так неужели это профсоюзы тормозят прогресс?»

Председатель литовского профсоюза Solidarumas Кристина Крупавичене надеется на то, что члены Сейма, которые будут решать судьбу Трудового кодекса, а вместе с ним и судьбу рынка труда, поймут, какое большое значение имеют предложения президента для работников, и примут правильное решение. «Если члены Сейма одобрят предложения президента, я считаю, люди во время голосования на выборах в Сейм вспомнят, кто из политиков поддержал сторону работников», — сказала она.