Москва, 8 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. МИД РФ и ЦИК РФ приняли совместное заявление о необходимости безопасного проведения выборов на территории дипломатических представительств на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Dmitry Karpezo Здание посольства России в Киеве

«Я хотела бы озвучить совместное заявление МИД РФ и ЦИК РФ о безопасном проведении голосования на территории посольств и консульств РФ на Украине. В соответствии с указом президента РФ, на 18 сентября назначены выборы депутатов Госдумы. Согласно практике и законодательству, в диппредставительствах и консульских учреждениях за рубежом будут организованы точки голосования», — сказала Захарова.

Она рассказала, что на территории Украины места для проведения голосования будут располагаться в посольстве и консульствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове: «Мы призываем украинские власти обеспечить безопасность диппредставительств в течение дня 18 сентября. В соответствии с рядом конвенций, украинские власти обязаны предпринимать все меры для защиты консульств и посольств от любых провокаций, включая вторжение».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.