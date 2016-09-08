Лондон, 8 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. «Британские власти объявили, что в этом месяце начинают строительство стены — 4 м высотой и километр в длину. Стена будет возведена в Кале, на французском берегу Ла-Манша, чтобы отгородить порт от остального города и воспрепятствовать проникновению нелегалов на суда, отправляющиеся через Ла-Манш в Британию. Построено заграждение будет к концу 2016 г и обойдется в 2,2 млн евро».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

По уточненным данным стену возведут вдоль главной дороги, ведущей из Кале в порт, по обеим ее сторонам. Неподалеку от порта расположен известный среди беженцев как «джунгли», самый крупный лагерь для временно размещенных лиц — нелегальных иммигрантов, тысячами стремящихся перебраться на остров, кажущийся им раем.

«Сетчатое заграждение вдоль дороги имеется, но оно не в состоянии сдерживать иностранцев, стремящихся попасть на грузовики, идущие по дороге в порт. Стена должна справиться с этой задачей. Это только одна из мер, согласованного Британией и Францией плана борьбы с потоком нелегалов. Стоимость всей программы — 20 миллионов евро», — цитирует издание государственного секретаря Великобритании по вопросам иммиграции Роберта Гудвилла.

Не только Украина в современном мире верит, что все проблемы можно решить, построив стену.