Берлин, 8 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Немецкий бренд BMW приоткрыл завесу тайны над новым поколением седана 5-й серии, опубликовав тизер модели на официальном канале в YouTube.

autoblog.nl BMW 5 Series

На видео показан силуэт седана и заметна светодиодная задняя оптика. Производитель отмечает, что четырехдверный седан станет самой инновационной бизнес-моделью в своем классе, отмечает издание «Колеса.ру».

Предположительно, базой для новой BMW 5-й серии, как и для последней модели 7 Series, станет платформа CLAR. Кузов станет на 80 кг легче благодаря применению в производстве большего количества алюминия и карбона. Вероятно, модель оснастят шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами, а также твин-турбо двигателем V8 объемом 4,4 л. Также предполагается, что BMW 5 Series будет доступен в двух гибридных модификациях.