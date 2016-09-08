Москва, 8 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Петра Порошенко относительно «агрессивного закрытия Россией украинского рынка» разбиваются о цитаты, произнесённые задолго до государственного переворота в Киеве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Петр Порошенко

«Недавно Порошенко обвинил Россию в «агрессивном закрытии своего рынка». Можно много говорить, но я хотела бы привести одну цитату — а мы часто приводили цитаты задолго до событий в Киеве 2013−2014 гг. В соцсетях часто выкладывали анализ экспертов относительно постановки вопроса «или ЕС, или ЕАЭС», — сказала Захарова.

Она привела цитату, прозвучавшую в октябре 2013 года: «В контексте развития ситуации на Украине в случае бездумного следования евроинтеграционным целям Украине соглашение не нужно. Нам навязывают то, от чего мы будем страдать. Вы увидите в случае подписания, какой будет кризис. Будет повышаться квартплата, плата за газ. Визовый режим всё равно не получите. Будет ассоциация — последует кризис». Это в октябре 2013 года сказал Олесь Бузина».

Напомним, публицист Олесь Бузина, являющийся сторонником триединства русского народа («великоросов, малоросов и белорусов»), был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе своего дома. Ответственность за убийство взяла на себя запрещённая в России «Украинская повстанческая армия». Подозреваемые в убийстве Бузины были задержаны, однако впоследствии отпущены на свободу.