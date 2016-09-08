Вильнюс, 8 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. После тишины, длившейся несколько месяцев, заговорил бывший председатель Саюдиса либералов Литвы, а сейчас — подозреваемый Элигиюс Масюлис, который в публично распространенном письме и литовской телепрограмме Dėmesio centre признал, что взял 90 000 евро от вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса, но, как он утверждал, это была не взятка — просто взял деньги в долг, чтобы приобрести недвижимость, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Такую исповедь политика в социальных сетях успели оценить не только его бывшие соратники и политические оппоненты, свое мнение высказали и хорошо известные обществу люди.

Политический обозреватель Римвидас Валатка после того, как было распространено публичное письмо Масюлиса, в социальной сети Facebook писал: «Смотрим, что у нас есть после такого долгожданного письма? Масюлис оплошал, но в кутузку не сядет. Потому что оплошала и Служба спецрасследований (здесь ничего нового). Оплошала Служба спецрасследований потому, что спешила рапортовать о борьбе с коррупцией. Не хватило терпения подождать, пока Масюлис не сделает инвестиции в приморье, потому что кто в наше время — если только все легально — берет в долг такую сумму не через банк, а в мешке? Чувство, как после пьянки с утра — во рту будто кто-то нагадил. Как до письма, так и теперь».

Эксперт по общественным связям Миколас Каткус критически оценил заявления политика в телепрограмме: «Юридически — прекрасная защитная версия. Если здесь есть все обвинения, за что получены деньги, они звучат неубедительно. Строительство памятника Басанавичюсу (одна из версий за что была дана взятка — иммиджевая реклама концерна MG Baltic в Вильнюсе — прим. ИА REGNUM ) — вообще какой-то троллинг. Брать деньги в долг можно, особенно если есть договор. В коммуникационном смысле здесь не было чуда. Карьера господина Масюлиса остается где-то в Ниде, его будут заботить прибывающие через AirBnB британцы и веселые жители Калининградской области. Если он не брал взятку, он — жуткий глупец, бурак (в плохом смысле этого слова) и еще экстремал, проголодавшийся по адреналину. Хотя Масюлис не ухудшил положение либералов. Кроме того, письмо писала опытная рука. Хотя я бы начал с выставления себя полным идиотом. Легче бы съелась оставшаяся часть», — писал он в Facebook.

Экономист Гитанас Науседа в своем аккаунте в Facebook признал, что смотрел все интервью, но, в отличии от большинства, он старался поверить словам Масюлиса. «Во-первых, Масюлис перенес нас в глухие времена Средневековья, когда первые банки были уже созданы, но еще никто не знал, что такое банковский перевод и не наличные деньги. Напомню, что Католическая церковь тогда еще сжигала на кострах еретиков и ведьм. Как так происходит, что вклады жителей Литвы в банках ежегодно увеличиваются семимильными шагами, хотя процентные ставки за них нулевые, но политики просто не могут изменить количество денег на счету и набивают деньгами шкафы, бутылки (деньги Масюлис прятал в коробке из-под бутылки водки — прим. ИА REGNUM ) и все, куда помещаются наличные. Некоторое время назад знаток пельменей Гражулис, теперь Масюлис. Ну, какой же он либерал, просто ультраконсерватор, иначе не назовешь…»

Он также обратил внимание на то, что Масюлис, отважно выполняя связанные с недвижимостью операции, по его же словам, всего лишь хотел создать финансовую безопасность для себя и своих близких. «Довольно странно, создать безопасность больше всего хочется в то время, когда все социологические опросы пророчили ему должность премьера или, по красней мере, портфель важного министра после выборов в Сейм. Но самое важное то, что действие политика по определению не может создать безопасность даже на 4-летний период. Если кто-то хочет безопасности, он должен работать брокером по недвижимости, собирателем игрушек, садоводом и так далее. Политик, который задумал создать безопасность для семьи, находясь на госслужбе, становится опасным для общества и самого себя», — считает экономист.

Напомним, в мае 2016 года у Масюлиса были проведены обыски, найдены 250 тыс. евро наличными, 106 тыс. были до этого помечены спецслужбами. Деньги Масюлису передал вице-президент одной из крупнейших в Литве компаний — концерна MG Baltic. Масюлис сразу после скандала покинул пост главы Саюдиса либералов и оставил кресло депутата Сейма. До скандала Саюдис либералов был одной из самых популярных партий в Литве и уступал только правящим социал-демократам.

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