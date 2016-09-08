Москва, 8 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей («Справедлива Россия») Ольга Епифанова считает необходимым пересмотреть приказ Минздрава о лишении ряда категорий детей-инвалидов права проходить обучение на дому. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, соответствующее обращение она направила главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

По словам Епифановой, к ней обратились за помощью родители подростков-инвалидов. За несколько дней до начала учебного года их детям отказали в обучении на дому, ссылаясь на решение специальной медицинской комиссии, которая действовала на основании соответствующего приказа Минздрава.

«Согласно этому приказу, перечень заболеваний, при которых детям даётся право получать образование на дому, существенно сократился. В нем нет ортопедии, нейрохирургии, исключены болезни позвоночника. Но как тогда быть ребятам, страдающим такими заболеваниями или проходящим реабилитационный период после операций?» — отметила Епифанова.

У их родителей остается единственная дорогостоящая возможность — обеспечивать образование своих детей за счет средств семейного бюджета, констатировала она.

«Учитывая, что ребенок-инвалид требует непрерывного лечения и ухода, возрастающая финансовая нагрузка может стать непосильным бременем для большинства таких семей, что может привести к росту числа отказов от образования детей-инвалидов. А это, конечно, просто недопустимо» — считает Епифанова.

В связи с этим депутат предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ ведомства в части предоставления права врачебным комиссиям на местах принимать решения по вопросу возможности обучения детей на дому, при наличии некоторых тяжелых заболеваний или состояний после различных медицинских вмешательств, не вошедших в «Перечень» Минздрава.