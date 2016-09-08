Чебоксары, 8 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Предвыборная кампания в Чувашии отличается не только жалобами, но и агитационными изобретениями. Из-за дефицита рекламных площадей, преимущественно оккупированных «Единой Россией», оппозиция в буквальном смысле зажигает по ночам, устраивая партийное световое шоу. А днём приходится бороться уже не только с «чистильщиками» предвыборной атрибутики, но и появившимися малярами, которые сажей замалёвывают неугодные плакаты. Отдельную роль играют дети: по одному сценарию они отбирают пачки плакатов, по другому — раздают. В правоохранительных органах заверяют, что кампания идёт без эксцессов, но зато участникам выборов дают такие официальные ответы, которые могут позабавить читателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Петров Световая реклама на здании художественного музея

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После провального опыта дневной зачистки в Чебоксарах додумались до нового метода борьбы с оппозиционной рекламной атрибутикой. Плакаты, листовки и штендеры поганят чёрной краской. Среди бела дня. На глазах у прохожих. При этом, со слов участников выборов, по ночам главный признак «бригады зачистки» — семечки: выплёвывая шелуху, они ещё и свистят, нарушая тишину. В ответ оппозиционные партии в Чувашии переходят на новые технологии — тоже по ночам, запуская гигантскую световую заставку с наименованием своей партии. «Полотном» служат крупные учреждения города — в частности, Чувашский государственный художественный музей, как ответ на дневные хулиганские «художества».

«Малевичей» в Чебоксарах поймать с поличным пока не удалось — несмотря на «результативную и успешную» реализацию проекта «Безопасный город», потраченные за три года 155 млн бюджетных рублей и установку около 2 тыс. камер видеонаблюдения. Зато в Цивильске с порчей партийного имущества «Патриотов России» полицейские разобрались быстро. И своеобразно, выдав ответ в стиле журнала «Крокодил».

Дело было 24 августа в Цивильске, где агитаторы распространяли газету «Патриотов России». В пояснительной части постановления сообщается, что «три девочки вырвали из рук газеты в количестве 150−200 штук и убежали». Развернулась гонка с преследованием, финишировав в здании администрации. В ходе проверки полиция установила, что газеты «вырвала из рук» агитатора местная жительница, которая была с тремя дочерьми (13, 14 и 16 лет). Пачку газет она передала одной из своей дочек, за которой бросились партийцы.

«Испугавшись происшедшего, […] выбросила газеты в палисадник возле здания администрации Цивильского района и забежала в кабинет главы Цивильского городского поселения, расположенный на первом этаже здания администрации Цивильского района, т.к. не знала других кабинетов, кроме этого», — говорится в постановлении.

«Проведённым осмотром палисадника» обнаружено 38 газет, «которые были изъяты в установленном порядке». Мать девочек заявила, что агитатор «добровольно отдала все имеющиеся у неё газеты». Видимо, это было очень убедительно, так как административное дело на женщину не завели, хотя и «формально усматриваются признаки административного правонарушения». Эту противоречивость, которую в полиции охарактеризовали как «объективная сторона правонарушения», в ведомстве объясняют тем, что ответственность предусмотрена только по отношению «к вывешенным в разрешённых местах информационным и агитационным печатным материалам».

А самому агитатору-жалобщику чудом удалось избежать уголовного преследования по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). «В действиях Семеновой М.Н. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 306 УК РФ, т.к. последняя, подавая заявление, добросовестно заблуждалась», — говорится в ответе полиции.

Пока девочки фигурируют в делах об изъятии агитпродукции, мальчишки становятся героями сюжетов с раздачей газетной макулатуры. В интернете появилось видео из урмарского села Ковали, на котором показано, как местные ребята раздают жителям газеты чувашского отделения «Единой России». На вопрос о том, откуда газеты — ребята бесхитростно подтверждают, что их передал учитель.

Напомним, что в 2012 году в Чувашии разразился скандал в связи с использованием детей в политических целях. Напомним, в Канаше после массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012» появились фотографии детей-лыжников, на стартовых номерах которых были надписи «Вместе с Россией, вместе с Путиным», «Я за Путина». При этом приводились ссылки на фоторепортаж, размещённый на официальном сайте Канаша, который, впрочем, скоропостижно исчез.

В Чувашии под занавес агитационного периода избиратели просто должны увидеть парад детей в медвежьи костюмах, шутят в сети.

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