Москва, 8 сентября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. На востоке Москвы неизвестные угнали автомобиль Mercedes Benz ML 63 AMG, стоимость которого превышает 7 млн рублей. Об этом, как передает телеканал «360», сообщила пресс-служба столичного главка полиции.

TheDigitalWay Автомобильный грабитель

Отмечается, что в полицию 7 сентября обратился 38-летний мужчина, который и рассказал скромные подробности угона дорогостоящего транспортного средства.

«Заявитель сообщил, что вечером 6 сентября запарковал иномарку у дома на Щелковском шоссе, — рассказали в ведомстве. — Выйдя к машине буквально через 2 часа он обнаружил ее отсутствие».

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.