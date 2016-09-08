Москва, 8 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Российский выездной поток сокращается, но уже меньшими темпами, чем в 2015 году. Так, по итогам I полугодия 2016 года жители России совершили 13,2 миллиона зарубежных поездок, что на 13,1%, меньше, чем за аналогичный период 2015 года (15,2 миллиона поездок). Для сравнения, в I полугодии 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года выездной поток сократился на 24,4%, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Багаж

За первые шесть месяцев жители России чаще всего выезжали в Абхазию (1,5 миллиона поездок), Финляндию (1,26 миллиона), Казахстан (1,25 миллиона), Украину (816 тысяч), Китай (712 тысяч), Эстонию (698 тысяч), Польшу (581 тысяч), Германию (468 тысяч), Таиланд (441 тысяч) и Испанию (321 тысяч). При этом Финляндия потеснила со второго места самых популярных выездных направлений — Турцию, занимавшую его год назад.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года из десятки самых популярных направлений «выпала» не только Турция, но и Египет. Так, в Турцию в первые шесть месяцев этого года граждане РФ совершили 168 тысяч поездок, в то время как в прошлом году за тот же период — 1,37 миллиона поездок (снижение на 87,7%). В Египет в январе-июне 2015 года российские туристы выезжали 1,27 миллиона раз», — отмечают эксперты.

Больше всего популярностью у российских туристов пользуется Тунис, куда турпоток вырос почти в 7 раз: в первом полугодии эта североафриканская страна приняла 186 тысяч российских туристов.

Из стран-лидеров в российских прибытиях потеряли Финляндия (-17%), Казахстан (— 11,5%) и Польша (-10,6%). На 7% сократилось число поездок россиян во Францию, на 15,7% уменьшилось число путешествий в Чехию, на 10,2% — в Израиль.

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