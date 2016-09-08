Мурманск, 8 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум.



oblvesti.ru Тепло

Завтра, 9 сентября, в жилые дома Мурманска начнет поступать тепло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

«Соответствующее постановление было подписано в администрации Мурманска, — подчеркнули в пресс-службе. — Как отметил глава Мурманска Алексей Веллер, решение начать отопительный сезон было принято на основе результатов мониторинга температурного режима в квартирах».

Отметим, подача тепла в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи и учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях, началась 30 августа.

«Жилфонд готов к отопительному сезону практически полностью, — сообщили в пресс-службе. — За лето рабочая группа тщательно проверила мощности котельных, запасы топлива, состояние жилого фонда».

По данным городских властей, запуск отопления в многоквартирных домах может занимать до 5 дней, поскольку он включает в себя регулировку систем отопления в каждом отдельно взятом жилом доме. Ответственность за это несут управляющие организации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области существует устойчивая тенденция к увеличению задолженности перед ресурсниками. Так, только за период отопительного сезона 2015−2016 гг задолженность перед Мурманской ТЭЦ выросла более чем на 300 миллионов рублей.

Тем не менее, по данным крупнейшего поставщика тепловой энергии в Мурманске, в межотопительный период задолженность, как правило, снижается.

«Просроченная задолженность потребителей ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 мая 2016 года составляла 3,5 миллиарда рублей, на текущий момент долг — 3,1 миллиарда рублей, — отметили в пресс-службе организации. — Переход на прямые платежи с большей частью потребителей позволил обеспечить собираемость средств на уровне выше 90%, что позволяет предприятию своевременно осуществлять подготовку к отопительному периоду — проводить ремонт оборудования, формировать запас топлива».