Новосибирск, 8 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Более 64 млн рублей выделило правительство Российской Федерации Новосибирской области на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса за капитальный ремонт, об этом сообщается на сайте правительства страны. В документе, подписанном премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, прописаны правила предоставления и распределения трансфертов бюджетам регионов на компенсацию пожилым жителям страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Объем субсидии для Новосибирской области составил 64 366 тыс. рублей. Всего средства на компенсацию получат 85 субъектов федерации на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Отметим, что минимальный размер взноса за капитальный ремонт в Новосибирской области сегодня составляет 6,1 рублей в расчете на 1 кв.м. жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Новосибирской области одобрило законопроект о компенсации взносов за капремонт для граждан старше 70 лет. Так, компенсация предоставляется неработающим новосибирцам — собственникам жилых помещений в возрасте 70−79 лет — в размере 50%, в возрасте старше 80 лет — в размере 100%, проживающим одиноко, либо в семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров.

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Собираемость взносов в Новосибирской области составляет 75,5%, что выше среднего по стране, в Новосибирске этот показатель еще выше — более 80%, однако в реализации программы город отстает от территорий региона. И недавно, губернатор области Владимир Городецкий упрекнул муниципальные власти в том, что они недостаточно активны при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

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