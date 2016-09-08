Вологда, 8 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Вологодской области на 1 сентября зафиксировано 352 дела о банкротстве физических лиц. Среди них 335 дел — по реализации имущества, а реструктуризация задолженности — 17 дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных портала общества содействия финансовому оздоровлению Finzdor. При этом в регионе проживает всего 1,187 млн жителей.

schuldnerhilfe Вывернутые карманы

«Статистика количества банкротств в разрезе количества на 1 млн жителей показывает, что не самые депрессивные регионы, такие Новосибирская, Вологодская область находятся в лидерах. Многие регионы центральной России, которые традиционно отличаются низкими доходами, разбросаны по статистике неравномерно. Сравнение данных из Бюро Кредитных Историй о количестве просрочек по регионам и количеству банкротств в них позволило бы сделать вывод, что, возможно, условия обращения в суд о признании банкротом не должны быть одинаковыми по всей России, где различаются доходы населения и финансовые возможности», — цитирует корреспондент ИА REGNUM экспертов Finzdor.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более 70% заявлений вологжан — с суммами задолженности: от 500 тыс. до 3 млн рублей, 20% — от 3 млн до 10 млн рублей. 5% заявлений на банкротство подали вологжане, чьи долги составили от 10 млн до 100 млн рублей, 2% — от 100 млн до 1 млрд рублей, а у 1% заявителей долги превысили 1 млрд рублей.

Напомним, что закон о личном банкротстве вступил в силу почти год назад. К настоящему моменту в России списал свой долг только 1 человек из 1000 потенциальных банкротов. Общее количество человек, которые просрочили банкам более 500 тыс. рублей в России превысило 600 тыс.

В общей сложности за 11 месяцев в России было подано около 33 тыс. исковых заявлений о признании банкротами физлиц. В стадию производства по делу перешло за этот период 14 821 дело. Среди них реализация имущества — 10 189 дел, а реструктуризация задолженности — 4632 дела.