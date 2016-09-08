Барнаул, 8 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Механизм сельхозкооперации может решить многие проблемы отрасли, ведь он получает господдержку, — с таким заявлением выступил на состоявшейся накануне пресс-конференции губернатор Алтайского края Александр Карлин. В пример он привел четыре проекта, реализуемые в пяти районах Алтайского края: Красногорском, Чарышском, Целинном, Топчихинском и Первомайском.

Светлана Шаповалова Сельхозкооперация в Алтайском крае. Уборка урожая

За два неполных года действия программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Алтайском крае» на поддержку четырех проектов направлено 42 миллиона рублей. При этом глава региона подчеркнул, что эти деньги — средства регионального и федерального бюджетов.

Конкретизируя ориентированность сельхозкооперации, Александр Карлин пояснил, что поддержаны, в частности, проекты, связанные с переработкой молока. «В Красногорском районе создан уникальный модуль для обработки — до 1000 кг молока в сутки», — рассказал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Алтайском крае» предусматривает получение на конкурсной основе государственной грантовой поддержки — до 25 миллионов рублей. Средства предназначены сельским потребительским снабженческо-сбытовым кооперативам для создания и развития их материально-технической базы. Обязательное условие — софинансирование средствами кооператива в соотношении 40% к 60% (средства господдержки).

Для привлечения средств федерального бюджета на эти цели Алтайский край ежегодно участвует в конкурсном отборе Минсельхоза.

Приоритетом, в соответствии с так называемой «дорожной картой» (планом) развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Алтайском крае на 2015—2020 годы, грант могут получить и кооперативы по совместной обработке земли (по типу машинно-технологических станций (МТС)).

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что будущее АПК — за сельхозкооперацией — высказался ранее и глава известного алтайского холдинга «Союз-Арго» Александр Босяк. В фермерство он пришел из банковской сферы и говорит, что ни разу не пожалел.

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По его словам, в связи с тем, что в сельское хозяйство пошли существенные инвестиции, рост в АПК не заставит себя ждать.