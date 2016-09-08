Триполи, 8 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с министерством иностранных дел в Ливии, сообщает 8 сентября Reuters со ссылкой на местные СМИ.

oscarwcastillo Горящий автомобиль

Взрыв прозвучал рано утром 8 сентября в центре Триполи у здания МИД. Информация о возможных жертвах теракта пока не поступала. Фотографии обугленных обломков автомобиля на середине улицы были размещены на сайте одного из местных СМИ.

Reuters пока не удалось проверить информацию, предоставленную местными СМИ.