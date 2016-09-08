Москва, 8 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Пенсионерам, достигшим 70 лет, предлагается повысить размер базовой части трудовой пенсии по старости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Олег Михеев («Справедливая Россия»). Сейчас повышенные пенсии получают лица, достигшие 80 лет.

Метсю Габриэль. Старушка с книгой (фрагмент)

Также законопроектом предлагается снизить возрастную планку с 80 до 70 лет для получения фиксированной выплаты к страховой пенсии для определенных категорий граждан. «Расширение круга лиц, имеющих право на повышенный размер базовой части пенсии позволит обеспечить социальную справедливость и повысит уровень жизни пенсионеров, достигших возраста 70 лет, и которые в большинстве случаев не имеют возможности самостоятельно повлиять на собственное благосостояние», — считает автор инициативы.

По мнению депутата, принятие законопроекта позволит приблизить уровень доходов этой категории пенсионеров к прожиточному минимуму и «облегчит жизнь этих недостаточно защищенных слоев населения».

Парламентарий предлагает покрыть финансовые затраты на реализацию законопроекта за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Согласно законопроекту, повышенные пенсии лицам, достигшим 70 лет, должны быть выплачены за период с 1 января 2016 года.

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