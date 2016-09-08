Тбилиси, 8 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Точной даты, когда сможет Грузия получить приглашение на членство в НАТО генсек альянса не называет. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции в Тбилиси, отвечая на вопросы журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

В то же время он заверил, что НАТО остается приверженным решениям Бухарестского саммита, на котором было сказано, что Грузия обязательно станет членом альянса.

«На Варшавском саммите мы еще раз подтвердили решение, принятое на Бухарестском саммите, что Грузия вступит в НАТО, но для этого Грузия должна отвечать стандартам и требованиям членства в альянсе. Именно поэтому мы работаем с Грузией над проведением тех реформ, которые помогут стране в сближении с НАТО», — заявил Столтенберг.

Дата, по его словам, зависит от заслуг, достигнутых результатов и прогресса, который, по его же оценке, в Грузии налицо. Генсек дал высокую оценку проводимым в стране реформам, в том числе институционной и избирательной реформе, а также реформам в сфере обороны и безопасности.