Великий Новгород, 8 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. «Никакого решения, никакой даже мысли не было отдавать здание кому-либо», — заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев сегодня, 8 сентября, комментируя ситуацию со зданием Путевого дворца Екатерины II — памятника архитектуры XVIII—XIX вв., где сейчас находится Городской центр культуры и досуга имени Н. Г. Васильева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэра, Бобрышев заявил, что «ни в областную, ни в федеральную собственность объект передан не будет».

A.Savin Фрагмент фасада бывшего Путевого дворца

«На меня наоборот очень хорошее впечатление произвела наша встреча на территории ДК, где губернатор выразил желание содействовать и помогать с ремонтом, потому что там не один десяток миллионов нужен», — заявил мэр. По словам Бобрышева, чтобы привести в порядок не только само здание, но и территорию вокруг, нужно «под сотню миллионов».

«Кстати, территория, на мой взгляд, сегодня используется неэффективно. Нужно, чтобы сегодня это здание соответствовало всем современным требованиям, которые предъявляются к учреждениям культуры и досуга», — пояснил градоначальник. Он подчеркнул, что «проекты для создания новой творческой среды» внутри ДК предложено подготовить самим его руководителям.

В качестве примера эффективного менеджмента Юрий Бобрышев привел Дворец культуры и молодёжи «Город». По его словам, «после назначения на должность молодого и перспективного руководителя Максима Шевелёва Дом культуры буквально расцвел». Здание было выкуплено муниципалитетом у Новгородской областной Федерации профсоюзов. Ремонт, в том числе полную замену фасадных окон, и благоустройство территории организация выполнила за счет собственных доходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Городской центр культуры и досуга имени Н. Г. Васильева посетили мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев и губернатор Новгородской области Сергей Митин. Они ознакомились с ходом ремонтных работ и обсудили перспективы дальнейшей реконструкции здания, при этом глава региона заявил о необходимости привлечения федеральных средств на эти цели и поручил уже к концу года разработать проектно-сметную документацию.

Коллектив центра культуры вновь обеспокоился судьбой учреждения в стенах здания Путевого дворца, так как в прошлом году власти региона их убедили в том, что получение федерального финансирования на ремонт здания невозможно без его передачи в федеральную собственность.