Тбилиси, 8 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Визит делегации Североатлантического совета, которая состоит из представителей 28 союзнических стран и Монтенегро, является демонстрацией преданности и твердого партнерства с Грузией со стороны НАТО. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом на совместной пресс-конференции в Тбилиси заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Партнёрство

По его словам, в рамках визита в столице Грузии состоялось очень плодотворное и успешное заседание комиссии НАТО-Грузия, где был рассмотрен очень продуктивный вклад Грузии в обеспечение общей безопасности.

«Мы также обсудили протекающий у вас процесс реформ, достигнутый в этом отношении прогресс и состояние безопасности в регионе. У НАТО и Грузии особенно взаимовыгодные отношения и тесное партнерство, которое становится все более прочным», — заявил Столтенберг. От имени альянса он выразил благодарность грузинским военным, которые служат в Афганистане, в Силах быстрого реагирования НАТО, а также в миссии, усилия которой направлены на предотвращение терроризма в Средиземноморье.

Генсек НАТО выделил те амбициозные реформы, которые Грузия проводит в сфере обороны, и подчеркнул, что усиление демократии и гражданских институтов способствует еще большему сближению Грузии с альянсом.