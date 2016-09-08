Владикавказ, 8 сентября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Верховный суд Северной Осетии оставил в силе решение избиркома республики в отношении кандидата в депутаты Госдумы России Мурата Агузарова, получившего ранее отказ в регистрации из-за неточностей в подписных листах. Как сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM , суд полностью отклонил ходатайства, заявленные истцом.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Североосетинский политик обратился в судебные органы после того, как Центральная избирательная комиссия России признала действия избиркома РСО-Алания правомочными и не нарушающими его прав. С вынесенным решением суда Мурат Агузаров и его представители также не согласились и намерены подать апелляционную жалобу в Верховный суд РФ, чтобы на федеральном уровне добиться отмены постановления ЦИК республики о запрете в регистрации. Успеют в высшем судебном органе рассмотреть жалобу до выборов? На этот вопрос эксперты затрудняются ответить.

Напомним, что брат-близнец скоропостижно умершего полгода назад главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, опытный юрист и руководитель Росреестра по региону Мурат Агузаров самостоятельно решил баллотироваться в Госдуму России по одномандатному округу и вошел в список кандидатов-самовыдвиженцев. Однако по результатам проверки собранных в его поддержку подписных листов получил отказ в регистрации. Он обжаловал принятое региональным избиркомом решение в ЦИК России.

Со своей стороны действия избиркома Северной Осетии Агузаров назвал балаганом и беспределом. «Мне важно было получить доверие народа, и мы собрали более 100 тысяч подписей. Однако в очередной раз людям показали, что их мнение никого не интересует, и плюнули им в лицо, лишили права выбора. Конечно, проще всего снять кандидата до выборов, чтобы в день голосования не рисковать своей репутацией, вбрасывая тысячи фальшивых бюллетеней, используя другие годами отработанные методы», — прокомментировал ситуацию политик.

Поясним, что в списке одномандатников в настоящее время осталось 10 кандидатов, которые были выдвинуты от различных политических партий. Среди них нет больше самовыдвиженцев. Ранее также в регистрации было отказано Марату Джиоеву и Анатолию Колхидову. Сотрудники избиркома в документах самовыдвиженцев также обнаружили какие-то неточности. В настоящее время Колхидов добивается регистрации. ЦИК РФ отменила решение североосетинских коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, в РСО-Алания в выборах депутатов Госдумы участвуют 12 региональных отделений партии из 54 зарегистрированных в республике. В регионе создано 370 участковых комиссий и насчитывается 521 133 избирателя. Выборы обойдутся бюджету в 32 млн рублей.