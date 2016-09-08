Киев, 8 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Сегодня, 8 сентября, в Киеве неизвестный сообщил о минировании магазинов Roshen (выведены президентом Петром Порошенко в слепой траст Rotshchild). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГосЧС), передает ИА REGNUM.

По данным ГосЧС, на электронный адрес службы дважды поступало сообщение о минировании столичных магазинов Roshen: в 06:45 получено сообщение о заминировании в магазине по ул. Крещатик, 29/1, а в 6:47 — по ул. Электриков, 26/9.

Отмечается, что сообщения были ложными — взрывотехники не нашли взрывчатки. Правоохранители разыскивают правонарушителя, предоставившего информацию о заминировании. «Для обследования указанных объектов и прилегающих территорий были привлечены работники полиции и Специальный центр быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГосЧС. Для обеспечения пожарной безопасности было направлено дежурное отделение из ближайших пожарно-спасательных частей», — сообщили в ГосЧС.

В свою очередь, спикер ГУ ГосЧС в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что аноним сообщал о минировании главного офиса и всех торговых точек Roshen Киева. «Информация о минировании поступила к нам на электронный адрес, и было сообщено, что во всех торговых точках Roshen будет взрыв, а также в главном офисе. Поэтому проверяют все торговые точки, спасатели будут дежурить, пока Нацполиция не сообщит, что на этих объектах безопасно находиться», — сказала Водолага.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году президент Порошенко передал активы корпорации Roshen в слепой траст Rotshchild. В мае 2016 года кипрская фирма Confectionery Investments Limited, через которую проходила передача Roshen в слепой траст, подтвердила, что оплаты деньгами фонд PrimeAssetsCapital, бенефициаром которого является Порошенко, во время операции не производил.