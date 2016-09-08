Салехард, 8 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. На Ямале сирота получил положенное жилье через 16 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Надзорное ведомство Приуральского района (ЯНАО) проверило обращение 34-летнего жителя поселка Харп и установлено, что заявитель относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении в органах опеки и попечительства он не состоял по причине бездействия должностных лиц учреждения.

Салехардский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время сироте предоставлена однокомнатная квартира по договору найма специализированного жилого помещения.

Отметим, пять лет ждал положенное жильё сирота из Лабытнанги, права которого были восстановлены ямальской прокуратурой в октябре 2015 года. Произошло это по вине органов опеки и попечительства. Сирота не был своевременно поставлен на учет лиц, подлежащих обеспечению жильем. Закончив обучение в 2010 году, он не смог вернуться в закрепленное за ним жилое помещение по причине того, что в нем продолжала проживать мать, лишенная родительских прав, а также еще четыре человека. Опека не учла факт невозможности проживания сироты в жилом помещении, а также то, что его доля в закрепленном жилище составляла менее учетной и не поставила его на обеспечение социальным жильем. Благодаря прокуратуре сирота получил ключи от квартиры в новостройке.

Также в октябре прошлого года прокуратура помогла получить жильё сироте из Нового Уренгоя. Молодой человек с 2013 года состоял на учете нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору найма. Но жильё ему по достижению совершеннолетия предоставлено не было. В связи с нарушением жилищных прав сироты прокурор Нового Уренгоя обратился в суд с иском о возложении на правительство автономного округа обязанности предоставить сироте жилое помещение специализированного жилищного фонда общей площадью не менее 33 кв.м. Молодой человек получил заветные ключи от квартиры.

Отметим, что 10 июня прошлого года за нарушение жилищных прав детей-сирот по требованию окружной прокуратуры к дисциплинарной ответственности был привлечен начальник управления жилищной политики окружного департамента Тимофей Савиных. Так, в апреле 2015 года надзорное ведомство выявило, что обстоятельства для получения жилых помещений в 2015 году уже наступили у 95 сирот. Однако департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО были подготовлены приказы о предоставлении жилья только 29 лицам. После прокурорской проверки жильем обеспечили 52 сироты.