Москва, 8 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Необходимость сотрудничества в рамках Содружества независимых государств (СНГ) по-прежнему признается большинством стран-участников организации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев на заседании Открытой трибуны на тему «25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств». «Большинство государств отлично осознают и признают жизненную необходимость широкого взаимодействия наших стран», — заявил Лебедев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

По его словам, к этому обязывают «тесные связи, оставшиеся нам в наследство от Советского Союза — глубокие экономические связи, которые до сих пор еще не разорваны».

В то же время можно видеть и попытки разорвать сложившиеся экономические отношения, подчеркнул он: «В первую очередь они проявляются, к сожалению, со стороны Украины. И ущерб, конечно же, наносится этим самой Украине».

Факт крупных экономических потерь от разрыва отношений с Россией признает и сама украинская сторона, напомнил Лебедев.

«Та цифра в 15 млрд долларов, объявленная недавно президентом Украины, ущерба, который она понесла в результате разрыва связей торгово-экономических с Россией в течение последних двух лет, говорит сама за себя», — добавил он.