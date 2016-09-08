Москва, 8 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Валютные скачки, как показывает практика, влияют на самые неочевидные вещи. По итогам августа вклады населения в российских банках с учетом валютной переоценки сократились на 0,3%. Об этом сообщил зампред Банка России Михаил Сухов. При этом в реальном выражении объем вкладов вырос на 0,5% в рублях, в валюте — на 0,4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Укрепление рубля в прошлом месяце, таким образом, сработало против держателей депозитов. Напомним, что впервые за шесть последних лет рубль укрепился в августе текущего года на 1,1% к доллару США. В остальных случаях наблюдалось снижение российской валюты от 0,9%, почти до 6%.

К началу сентября средняя максимальная процентная ставка по рублевым депозитам в российских банках не превышает 8,72%. Месяц назад показатель оценивался в 8,83%. Долларовые вклады предлагают максимальную среднюю ставку в размере 1,4%, депозиты в евро — символические 0,47% годовых.

Рост численности вкладов в рублях в реальном выражении легко объясним: жители России ждут понижения Центробанком ключевой ставки в сентябре-октябре, что понятен за собой вниз и ставки по новым вкладам, поэтому стараются использовать имеющиеся предложения. Достаточно разумный ход, учитывая, что в данный момент доходность рублевого депозита обгоняет годовую инфляцию в стране — 8,72% против инфляционных 6,9%.