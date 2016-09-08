Посёлок городского типа Селятино, Московская область, 8 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум.

В Московской области завершено расследование в отношении производителя стройматериалов из бетона ООО «Стройдеталь», которое загрязняло атмосферный воздух Наро-Фоминского района. После проведенной проверки, подтвердившей не только опасные выбросы, но и наличие поддельных документов, заводу грозит приостановка деятельности на 90 суток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

«В рамках расследования отобраны пробы атмосферного воздуха в 5 точках. Результаты лабораторных исследований показали значительные превышения содержания загрязняющих веществ вблизи цеха по производству железобетонных изделий в 10 раз увеличена норма предельно допустимой концентрации диоксида азота, в 32 раза — диоксида серы, оксида азота — в 37 раз», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Год назад ООО «Стройдеталь» обратилось в министерство за получением разрешения на осуществление выбросов, но получила отказ. Во время последующей проверки руководство предприятия представило поддельное разрешение.

В отношении предприятия был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в Наро-Фоминский городской суд для принятия решения о приостановке деятельности предприятия на 90 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам депутата совета депутатов Селятино Татьяны Павловой, из-за перехода предприятия на уголь к вредным выбросам в виде цементной пыли добавилась сажа, диоксид азота и другие компоненты горения. Близлежащие от завода дома изо дня в день наполняются едким дымом, вызывая у людей приступы кашля и удушья.

«Многочисленные жалобы жителей привели к тому, что предприятие перешло с угля на дрова, но вредные выбросы от этого не уменьшились. Ситуация осложняется тем, что санитарно-защитная зона завода, в которой нельзя размещать жилые дома и прочие объекты, составляет 300 метров. В нее попадают жилые дома, гостиница, а также музыкальная школа и дом творчества», — отметила ранее Павлова.

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