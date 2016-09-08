Москва, 8 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Астероид

Астероид диаметром около десяти метров, размером с автобус, прошел вчера вечером, едва не задев Землю, в 38 500 км, то есть всего в одну десятую среднего расстояния от Земли до Луны. Ученые НАСА обнаружили астероид «2016 RB1» в понедельник, 5 сентября.

Астероид прошел очень близко от американских спутников, которые вращаются вокруг нашей планеты на высоте почти 36 000 километров, и не нанес им ущерба. Заранее за его траекторией наблюдали с помощью телескопа Университета штата Аризона.

Даже если бы этот астероид упал на Землю, он был не настолько велик, чтобы вызвать огромные разрушения. Для сравнения: астероид в Челябинске, который взорвался над Россией в 2013 году, имел размер около 17 метров. От него пострадали более 1600 человек.

28 августа один большой астероид прошел на расстоянии 80 000 км от Земли (то есть опять же гораздо ближе, чем Луна).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 августа в 10:00 мск мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид 281.375, равный по размерам главному зданию Московского государственного университета, по информации Центра малых планет Международного астрономического союза. 17 сентября еще один, размером 60 метров примерно, как ожидается, пройдет мимо Земли, сообщает newsone.gr.