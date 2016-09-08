Ярославль, 8 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. 3 октября Волковский театр в Ярославле даст благотворительный спектакль. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в театре, весь сбор от продажи билетов поступит в пользу 9-месячной девочки, которой требуется дорогостоящее лечение.

фото театра им. Ф.Волкова сцена из спектакля «Золотой теленок»

Есения Подзина — долгожданная дочь актеров Волковского Максима Подзина и Марии Полумогиной. Девочка родилась не совсем обычным ребёнком — на её личике имеется невус внушительных размеров, захватывающий всю левую щеку, переносицу и веко. Удалить его требуется не только по эстетическим причинам — травмировать невус категорически запрещено, нарушение целостности его покрова может привести к серьезным последствиям. Кроме того, для невуса совершенно недопустимо и воздействие солнечных лучей — то есть, малышке придется прятаться от солнца.

Израильская клиника дала согласие на проведение операции по удалению невуса и наращиванию кожи на этом участке лица. Средства на операцию для маленькой девочки ярославцы собирают всем миром — люди считают, что необходимо дать девочке шанс жить нормальной жизнью. Информация о сборе пожертвований размещена в соцсетях и на сайте Волковского театра.

Теперь же руководство Первого русского приняло решение о самом непосредственном участии в судьбе ребенка. Театр направит всю выручку от благотворительного спектакля на лечение Есении. Для этого выбрана самая яркая и кассовая премьера прошедшего сезона, полюбившаяся ярославцам — спектакль «Золотой Теленок».

«Все, кто купит билеты, станут участниками самого настоящего доброго дела», — отмечают в Волковском театре.