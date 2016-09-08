Вашингтон, 8 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Власти США передали российской стороне «последнее предложение» по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщает в четверг, 8 сентября, газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США СМИ

По данным издания, руководство США призывает всех участников конфликта в Сирии прекратить огонь на всей территории страны, в том числе в районе города Алеппо, осажденного правительственными войсками. Также Вашингтон требует обеспечить коридоры для доставки гумпомощи и полностью прекратить полеты самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии.

После выполнения этих требований Белый дом предлагает Москве начать совместную «воздушную кампанию» для нанесения ударов по позициям террористов в Сирии.

Высокопоставленный представитель американской администрации отмечает, что Вашингтон ждет от Москвы решения уже в «ближайшие дни».

Что именно власти США намерены предпринять, если договориться с Москвой не удастся, источник в Белом доме не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2016 г. президент США Барак Обама заявил, что Россия должна пойти на уступки США в вопросе сирийского урегулирования.