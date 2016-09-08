Ставрополь, 8 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае бывший следователь полиции осужден за причастность к вымогательству денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Следователь отделения МВД по Кировскому району Ставропольского края Грачик Бегиян требовал у одного из жителей города Новопавловска 300 тыс. рублей. За это он обещал освободить мужчину от уголовной ответственности по факту злоупотребления полномочиями.

При получении денег Бегиян был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

7 сентября Кировским районным судом Ставропольского края экс-следователь был признан виновным и осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Экс-полицейский лишен также права три года занимать должности в правоохранительных органах.

В региональном управлении МВД добавили ИА REGNUM, что по результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. Также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.

Добавим также, что в регионе нередко раскрытие преступлений коррупционной направленности в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ряд таких дел еще находится в производстве Следственного отдела.