Севастополь, 8 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников 7 сентября утвердил новый состав правительства Севастополя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Карло. Боссолини Вид Севастополя

Соответствующим указом назначены директора департаментов и руководители управлений правительства города. Практически все прежние директора сохранили свои посты.

Изменения руководящего звена коснулись департамента здравоохранения — на должность исполняющей обязанности директора назначена Ольга Емельяненко вместо Юрия Восканяна. Исполняющим обязанности директора департамента городского хозяйства назначен Андрей Чибисов, и.о. директора департамента капитального строительства стал Андрей Попов и и.о. директора департамента общественных коммуникаций — Григорий Буйлов.

Подписано распоряжение врио губернатора о назначении Рустэма Зайнуллина руководителем департамента по земельным и имущественным отношениям.

Остаются вакантными позиции руководителей департаментов по территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ, архитектуры и градостроительства, и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В то же время в правительство попали персоны из близкого окружения экс-спикера заксобрания Алексея Чалого. Директором департамента приоритетных проектов назначен Сергей Градировский, который до этого работал руководителем аппарата Законодательного собрания города.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один человек из «команды Чалого» — его бывший советник Дмитрий Гладский утвержден на должность заместителя губернатора. Последние полгода Гладский занимал пост председателя контрольно-счетной палаты, но досрочно освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на работу в правительство.