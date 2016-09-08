Афины , 8 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. С этого учебного года в Греции отменили утренние молитвы в школах. Раньше день в учебных заведениях начинался с совместной молитвы всех школьников и учителей. В этом учебном году впервые все школы получили циркуляр от Минобразования Греции, в котором отсутствовал пункт: «утренняя молитва».

Греция

Информационное письмо, полученное школами перед 2016−2017 учебным годом (Ар. Прот.: 139 808/D1/31−8-16) не имеет фразы «утренняя молитва».

«Учеба и школьная жизнь:1. В 8:10, после звонка закрываются входы, и ученики собираются в установленном месте, за ними присматривают все учителя в 1-й учебный час. От имени ассоциации учителей директор школы или его заместитель, или член Ассоциации преподавателей проводит возможные объявления-инструкции, касающиеся функционирования школы и учебной жизни конкретного дня или организации учебного процесса в целом. После окончания первого часа все ученики расходятся по своим классам и секторам».

Если сравнить его с директивой за прошлый год, есть существенная разница. Информационное письмо 2015−16 (Ар.Прот.F.3/1105/141 440/D1/10−09−2015) содержит фразу «утренняя молитва»:

«1. Утренняя молитва — поднятие флага».

В соответствии с PD 201/98 ст. 13 п. 5 A. Перед началом курсов проводится совместная молитва учащихся и преподавательского состава в школе под руководством учителей. В случае неблагоприятных погодных условий молитва проводится в классе. Учителя принимают участие в обязательном порядке в утренней молитве и контролируют ее прохождение. Ученики, не участвующие в молитве, присутствуют на ней, соблюдая полную тишину, уважая учителей и одноклассников, которые молятся».

Никаких протестов у родителей учеников это нововведение практически не вызвало. Это вызвало споры только в социальных сетях. Пользователь под ником Maria Theodoridou пишет: «Традиция в греческих школах такова: перед началом учебного года проходит линейка, на которой батюшка освящает воду и благословляет всех учащихся и преподавателей. И каждый школьный день начинается с построения учеников на школьном дворе, и читается всеобщая молитва «Отче наш»… Вот это правило теперь отменили».

Пользователь под ником Панаила Керопиди рада этому: «Церковь должна быть отделена от государства. В России отделена». Ей возражает некая Стелла Христианова: «Сначала разрешили однополые браки, теперь молитву отменили, потом мечети построят. Понятно, к чему и куда ведут. Европейские народы стали сами себя уничтожать».

Многие надеются на то, что молитва в школах все же останется, только уже без обязательной директивы. Теперь это будет личным делом каждого. Что об этом думает возглавляющий с января 2015 года лево-коммунистическое правительство Греции Алексис Ципрас, неизвестно, но важно что в России именно пришедшие к власти большевики отделили церковь от государства.

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