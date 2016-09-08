Лондон, 8 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Британские специалисты заявляют, что регулярные занятия физкультурой сводят к минимуму негативные последствия от употребления алкогольных напитков. К такому выводу ученые пришли, изучив образ жизни 36 тыс. жителей Англии и Шотландии, результаты исследования приведены в статье в British Journal of Sports Medicine.

Аксели Галлен-Калелла. Симпозиум. 1894

Опрос проводился в течение 12 лет среди людей старше 40 лет. Участники опроса рассказали ученым, сколько алкоголя они употребляют и какова их физическая активность.

После анализа ответов авторы статьи пришли к выводу, что физические упражнения, занимающие не менее 150 минут в неделю, заметно снижают риск возникновения заболеваний (включая рак), связанных с употреблением спиртного. Отмечается, что влияние физкультуры тем заметнее, чем меньше алкоголя выпивает человек.