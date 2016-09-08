Москва, 8 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Участники «Открытой трибуны» почтили минутой молчания память президента Узбекистана Ислама Каримова, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября. «Неделю назад ушел из жизни один из лидеров Содружества, первый президент Узбекистана, Ислам Каримов», — сказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин, открывая заседание на тему «25 лет со дня образования СНГ».

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Нарышкин отметил, что Каримов «внес неоценимый вклад в становление Узбекистана как суверенного, независимого государства, в развитие традиционной дружбы и сотрудничество между двумя нашими странами, его роль в решении вопросов обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, укреплении стабильности в большом Евразийском регионе трудно переоценить».

Президент Узбекистана Ислам Каримов, возглавлявший республику более 26 лет, скончался в Ташкенте 2 сентября 2016 года на 79 году жизни. Временный президент Узбекистана может быть назван 8 сентября.

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