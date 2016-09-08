Ставрополь, 8 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум.



PublicDomainPictures Перевернувшийся автобус

В Ставропольском крае перевернулся рейсовый автобус Владикавказ — Ростов с 16 пассажирами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Авария произошла накануне, 7 сентября, в 23:15 в Минераловодском районе края на 357 километре федеральной автодороги «Кавказ» вблизи поселка Бородыновка.

По данным ГИБДД, водитель автобуса «Неоплан» (житель города Нальчик), превысил скорость в зоне действия дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим до 70 км/ч, затем 50 км/ч и 40км/ч. В результате, он не справился с управлением в месте проведения дорожно-ремонтных работ и съехал с дороги.

Автобус с пассажирами перевернулся. Одна из пассажирок госпитализирована в больницу Пятигорска с ушибами мягких тканей грудного отдела позвоночника.

В ГИБДД отметили, что водитель за последние два года более 110 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В региональном управлении МЧС предоставили иные сведения ИА REGNUM о количестве пассажиров автобуса. По данным МЧС, в автобусе находилось 19 человек, из которых 17 взрослых пассажиров и два водителя.

В МЧС добавили также, что после аварии движение по трассе не перекрывалось, а пассажиры были отправлены в Ростов попутным маршрутным транспортом — автобусом «Грозный-Ростов».

Всего 7 сентября 2016 года на дорогах Ставропольского края зарегистрировано 13 дорожных аварий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести.