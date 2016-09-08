Ереван, 8 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. На заседании правительства Армении 8 сентября премьер-министр Овик Абрамян сообщил, что подал прошение оботставке.

Photolure Овик Абрамян

«Общество Армении пока сохраняет поляризацию, вызванную внутренними и внешними задачами. Вместе с тем государство гордо поддерживает 25-летнюю независимость, противостоя внешним угрозам, решая внутренние задачи. Однако государству всё ещё присущи проблемы переходной экономики. И можно дать возможность решить эти задачи новому правительству», — цитирует Абрамяна news.am.

Овик Абрамян был назначен премьер-министром Армении 13 апреля 2014 г. Он сменил на этой должности Тиграна Саркисяна, ныне — председателя Евразийской экономической комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скорее всего, Абрамяна на посту главы правительства сменит бывший мэр Еревана Карен Карапетян.