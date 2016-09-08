Красноярск, 8 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Активисты Гринпис обратились к губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому с просьбой проверить на предмет экологических нарушений подготовку к строительству нового нефтеналивного терминала на Таймыре. Речь идет о терминале «Таналау», который планирует создать «Независимая нефтегазовая компания».

Фото предоставлено Национальным парком Русская Арктика Д. Банин Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа

«В районе поселка Байкаловск предполагается строительство терминала, из которого танкеры будут транспортировать до 5 млн тонн нефти в год. Специалисты Гринпис считают, что в тяжелых ледовых условиях велик риск аварии и разлива нефти, который нанесет невосполнимый урон хрупкой природе Арктики. Ситуацию усугубляет наличие могильников со спорами сибирской язвы в районе строительства терминала Таналау, о чём компанию уже предупредили ученые», — говорится в сообщении организации.

Активисты выявили большое количество нарушений в работе «Независимой нефтегазовой компании» и, в частности, при подготовке к строительству нового терминала.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края, официальное обращение от Гринпис к ним пока не поступало. «Официальный запрос пока не поступал к нам, но мы готовы отнестись к нему с вниманием. Напомню, что мы все-таки государственные органы, и поступающие к нам документы должны быть должным образом зарегистрированы в установленном порядке и уже после этого переданы на рассмотрение. Возможно, что сейчас этот сигнал в пути», — пояснил собеседник ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос, следят ли в краевом правительстве за ситуацией с терминалом «Таналау», он отметил: «Да, нам известно, что это строительство вызывало нарекание экологических активистов. Но раньше их обращения были безадресными. Думаю, что гнев представителей Гринпис направлен против корпорации, а не против органов власти».

В Гринпис заявляют, что в ходе строительства рабочие использовали тяжелую гусеничную технику в тундре летом и устанавливали хранилища нефтепродуктов в водоохранной зоне Енисея. Информация обо всех выявленных нарушениях была передана в государственные органы. От губернатора требуют провести «стратегическую экологическую проверку проекта».

Напомним, что в начале года государственная экологическая экспертиза одобрила проект «Обустройство Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений. Нефтяной терминал Таналау». Проект был разработан АО «Ленморниипроект». Основное назначение объекта заключается в обеспечении погрузки и выгрузки нефтесодержащих продуктов, а также приема грузов, необходимых для функционирования нефтегазовых месторождений.