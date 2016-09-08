Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Известный американский актер и режиссер Стивен Сигал станет гостем кинофестиваля «Край света» в Южно-Сахалинске. Предположительно, звезда боевиков приедет на Сахалин 14 сентября, сообщает «Сахалин.Инфо».Официальное подтверждаение визита Сигала пока отсутсвует, однако известно, что для мастера боевых искусств забронирован номер в отеле, где остановятся другие звездные гости фестиваля. Весьма вероятно, что Сигал будет участвовать в церемонии закрытия кинопоказа.

K Zhestovskaya Стивен Сигал

Стивен Сигал, известный участием в фильмах «Смертельный удар», «Двойная игра», «Азиатский связной», приезжал в Россию в 2015 году. Тогда в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась его встреча с президентом Владимиром Путиным. Напомним, кинофестиваль «Край Света» пройдет с 9 по 17 сентября. Жюри возглавит Кшиштоф Занусси. В числе гостей фестиваля заявлены Ираклий Квирикадзе, Изабель Штевер, Александр Котт, Макикино Ватанабэ и многие другие.Читайте также: На российский «Край света» съедутся фильмы из 15 стран мира