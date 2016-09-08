Москва, 8 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. За январь — август текущего года банки Российской Федерации (РФ) заработали, по предварительным оценкам, более 530 млрд рублей. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил заместитель председателя Центробанка РФ (ЦБ РФ) Михаил Сухов в кулуарах форума Ассоциации региональных банков в Сочи.

ИА REGNUM Прибыль

«За 8 месяцев прибыль выросла больше чем до 500 млрд рублей, о которых мы говорили, — говорит Сухов. — Я думаю, что сейчас можно сказать, что за год, скорее всего, она превысит 700 млрд рублей».

При этом зампред ЦБ также сообщил, что с учетом валютной переоценки вклады населения РФ в августе снизились на 0,3%.

«В реальном выражении вклады населения выросли за август на 0,5%, реальная величина вкладов в валюте выросла на 0,4%, в рублях — на 0,5%», — заявил Сухов.